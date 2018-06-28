Средняя номинальная заработная плата составила 8725 гривен в мае 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что по сравнению с маем 2017 года номинальная зарплата выросла на 27,6%. Реальная заработная плата по сравнению с маем 2017 года выросла на 14,1%.

Самая высокая зарплата зафиксирована в Киеве – 13286 гривен.

Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил об отсутствии возможностей для увеличения расходов государственного бюджета Украины.