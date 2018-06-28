Средняя номинальная заработная плата составила 8725 гривен в мае 2018 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает «Экономическая правда».
Отмечается, что по сравнению с маем 2017 года номинальная зарплата выросла на 27,6%. Реальная заработная плата по сравнению с маем 2017 года выросла на 14,1%.
Самая высокая зарплата зафиксирована в Киеве – 13286 гривен.
Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.
Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год.
Представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил об отсутствии возможностей для увеличения расходов государственного бюджета Украины.
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