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Вчера, 27 июня, во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек, среди которых двое иностранцев, сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

В 19:20 в Каменка-Бугском районе неподалеку села Дидилов водитель (гражданин Швейцарии) 1963 года рождения, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Т4» под управлением жителя с. Гаи-Детковецкие Бродовского района 1975 года рождения и автомобилем «Чери Амулет» под управлением жителя Львова 1965 года рождения.

В результате ДТП получили травмы пассажир автомобиля Volvo 1969 года, проживающий в Киеве, который госпитализирована в первую хирургию БСМП Львова, водитель автомобиля Volkswagen Т4, госпитализирован в Бускую ЦРБ, пассажир автомобиля Chery 1969 года рождения, который проживает во Львове, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой.

Также пострадал пассажир автомобиля Chery 2007 года рождения, проживающий во Львове, после осмотра и оказания медицинской помощи девочка отпущена домой.

Фото: Варта1

Водитель автомобиля Volvo после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой, водитель автомобиля Chery после осмотра и оказания медицинской помощи также был отпущен домой.

По данным СМИ, в этом ДТП пострадали посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Гийом Шойрер с женой.

 
ForUm

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