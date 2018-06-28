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Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Так, в Полтавской области обесточены 58 населенных пунктов, Днепропетровской – 52, Киевской - 28, Кировоградской - 3 и Запорожской - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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