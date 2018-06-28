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Президент Польши Анджей Дуда подписал правительственные изменения в закон об институте национальной памяти.

О подписании президентом изменений к закону сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Укринформ.

«Президент Польши решил подписать принятые сегодня изменения в закон об ИНП после получения соответствующих юридических консультаций»,- заявил Щерский.

Он добавил, что президент подписал документ в кратчайшие из возможных сроков по личной просьбе премьер-министра РП Матеуша Моравецкого.

Как сообщалось, принятыми 27 июня изменениями предполагается отмена положения об уголовном преследовании лиц, в том числе и иностранцев, за «публичное и вопреки фактам» обвинение Польши и польского народа в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Эта поправка, принятая в январе этого года, вызвала резкую негативную реакцию в Израиле и США.

В то же время в законе о ИНП осталась так называемая «украинская» поправка, которая упоминает о «преступлениях украинских националистов и членов украинских формаций, которые были коллаборационистами немецкого третьего рейха», а также содержит определение того, чем являются «преступления украинских националистов».

 
ForUm

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