За прошедшие сутки, 27 июня, российские оккупационные войска 32 раза прибегли к прицельному огню по позициям Объединенных сил, 4 из которых – из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На донецком направлении противник активизировал боевые действия и применял по нашим позициям преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки наибольшему количеству обстрелов подверглись защитники мариупольского направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

Кроме этого, за прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Железное. Пострадали два гражданских лица.

Вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз открывали огонь по нашим защитникам. На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино и Гнутово, что на мариупольском направлении.

По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 –ранены.