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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак.

За соответствующее решение в ходе специального заседания в Гааге проголосовали две трети государств-членов организации (82/24), сообщает «Украинская правда».

Инициатором голосования выступила Великобритания. Вопрос приобрел особую актуальность после совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также применения химического оружия против российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что голосование позволит ОЗХО «не только идентифицировать применение химического оружия, но и указать пальцем на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность».
ForUm

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