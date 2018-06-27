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Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для «подбора» исполнителя заказа. Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества.

На основании решения суда злоумышленник задержан в Киеве и ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 ч. 2 п. 11 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленника происходило совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры. Продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

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