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Футбольный клуб «Милан» отстранен от участия в европейских кубках на следующие 2 сезона. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном УЕФА сегодня, сообщает 112 Украина.

Как отмечается, клуб, семь раз становившийся победителем Лиги чемпионов, не примет участие в Лиге Европы сезона 2018/19, а также не будет допущен к еврокубкам в сезоне 2019/20.

В качестве причины дисквалификации клуба указывают нарушение правил лицензирования УЕФА. В частности, сообщается, что «Милан» не смог выполнить обязательное требование о безубыточности клуба.

 
ForUm

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