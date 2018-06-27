«Нет смысла говорить о конкретных именах, пока не достигнута договоренность. Если же говорить о персоналиях, то сегодня ведутся переговоры по освобождению в порядке обмена нескольких человек, находящихся в РФ», — заявил в комментарии Znaj.ua Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Политик также прояснил ситуацию относительно 23 россиян, о готовности обменять которых неоднократно заявляла Украина.

«Переговоры по поводу освобождения отдельных лиц, которые на сегодняшний день осуждены и отбывают наказание на территории Российской Федерации, не приостанавливались. Они ведутся (но только не в Минске, а в Москве), и ведутся в постоянном режиме. Хотя должен признать: в силу сложившихся обстоятельств — из-за крайней заполитизированности этого вопроса, из-за спекуляций украинских политиков — достигать договоренностей крайне сложно», — пояснил Виктор Медведчук и добавил, что в Украине удерживаются 25 граждан РФ, а не 23, как пишут СМИ.

Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в ТКГ, ранее неоднократно заявлявший о том, что переговоры по удерживаемым в РФ украинцам ведутся именно в Москве, также рассказал, что происходит на встречах в Минске.

«Что касается Минска, то там ведется подготовительная работа: подготовка списков, уточнение анкетных данных, сбор информации, согласование, верификация, приведение списков в определенную систему. Это переговоры по подготовке к обмену, но не об обмене. Решения об обменах в Минске никогда не принимались и не могли приниматься, так как там нет тех, кто такие решения принимает. С украинской стороны эти решения принимаются исключительно президентом Украины, по поручению которого я веду переговоры об обмене с руководством Российской Федерации и с руководством ОРДО и ОРЛО», — сказал В.Медведчук.

Напомним, Виктор Медведчук — спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. С декабря 2014 года В.Медведчук занимается обменом удерживаемых лиц. Благодаря ему освобожден 481 человек, среди которых военные и гражданские лица; кроме того, осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко вернулись в Украину.