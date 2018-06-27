На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 27 июня, в Минске не будет главного переговорщика с украинской стороны Виктора Медведчука. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил писатель и телеведущий Денис Жарких со ссылкой на инсайдерские источники.

«Узнал инсайдерскую информацию, что в Минск на переговоры не поехал основной переговорщик с украинской стороны Виктор Медведчук», - написал Денис Жарких.

По его словам, отсутствие Медведчука на переговорах может означать два варианта: или украинская сторона вообще не собирается ни о чем договариваться, или сам Медведчук уже обо всем договорился сам, поэтому теперь его успехи пытаются присвоить себе другие.

«Это может означать две вещи. Либо Медведчук обо всем уже договорился с Москвой и наши жадные до пиара политики хотят получить рейтинг, вытолкнув Медведчука из процесса. Либо украинская сторона не собирается договариваться, а решила устроить дешевый цирк. Второе более вероятнее, но подлее», - расшифровал информацию телеведущий.

Жарких подчеркивает, что Медведчук является главным переговорщиком с РФ, поэтому его участие является обязательным, если Украина всерьез намерена решить проблему пленных и заключенных.

«Поскольку можно достаточно быстро решить проблему украинских заключенных в России, а Медведчук главный переговорщик. Но кого это из верхов интересует? Им нужно поплясать на чужом горе. Не в первый раз», - констатирует Жарких.