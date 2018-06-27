В здании Высшего совета правосудия правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было.

Напомним, сегодня в 09:15 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в помещении здания, расположенного на улице Студенческой.

По адресу немедленно выехали сотрудники всех профильных служб. Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и сотрудников заведения.