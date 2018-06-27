В здании Высшего совета правосудия правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было.
Напомним, сегодня в 09:15 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в помещении здания, расположенного на улице Студенческой.
По адресу немедленно выехали сотрудники всех профильных служб. Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и сотрудников заведения.
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