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В здании Высшего совета правосудия правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было.

Напомним, сегодня в 09:15 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в помещении здания, расположенного на улице Студенческой.

По адресу немедленно выехали сотрудники всех профильных служб. Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и сотрудников заведения.
ForUm

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