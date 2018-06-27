С целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц ромской национальности, который имел место на прошлой неделе во Львове, полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий. Об этом сегодня, 27 июня, во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации НП.

По его словам, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны. Следовательно, сотрудники полиции превенции, уголовной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания лиц ромской национальности, а также их транзит по стране.

«Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован», - подчеркнул глава Нацполиции.

Кроме того, Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 июня, на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса.

Все оружие, которым наносили повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Вскоре стало известно, что среди задержанных подростков – десять учеников трех львовских школ.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным. Всего установлены 14 подозреваемых.

В СБУ не исключают, что за нападением на ромов в Украине может стоять Россия.

На данный момент известно, что восьмерых подозреваемых в нападении на поселение ромов под Львовом суд арестовал на два месяца без права на залог, а организатору нападения на лагерь ромов сообщили о подозрении в убийстве.