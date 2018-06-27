Российская платежная система «Юнистрим» продолжает работать в Украине, обходя санкции через британскую систему CEL.INT.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на российский «Коммерсант».

В колл-центре системы изданию сообщили, что переводы в Украину осуществляются через офисы «Юнистрима» и партнеров.

В офисе «Юнистрима» пояснили, что перевод можно провести только в евро, а выдачей средств в Украине занимается британская платежная система CEL.INT. У нее заключены договоры с украинскими банками — в итоге платеж, отправленный из России через «Юнистрим», выдается на Украине Ощадбанком, Юнексбанком, Аккордбанком, Credit Optima Bank и IBox Bank.

Как отмечает издание, до 20 июня переводы из России в Украину можно было провести прямо с сайта «Юнистрима», сейчас такая возможность пропала.

Раньше «Юнистрим» проводил платежи в Украину не только через CEL.INT, но и через украинскую Welsend, которая принадлежит государственному Укргазбанку.

Издание отмечает, что информацию об этом в открытом доступе в последний раз предоставлял сотрудник «Юнистрима» 8 июня на официальной странице платежной системы в «ВКонтакте».

Однако, как следует из рассылки «Юнистрима», с 21 июня (то есть после отзыва лицензии у Tyme, — ЭП) единственной платежной системой для выдачи переводов в Украине осталась CEL.INT.

Напомним, Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы «TYME». Причиной для этого стало то, что платежная система TYME работала с российской системой Contact, помещенной в мае в санкционный список.