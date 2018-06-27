В Житомирской области задержаны участники преступной группы по подозрению в покушении на убийство полицейского. Об этом сегодня, 27 июня, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации НП.

По его словам, в течение весны этого года сотрудниками уголовной полиции была задокументирована преступная деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан. Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовавли на территории Киевщины, Житомирщины и Винницкой области. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями те другими ценностями.

В мае этого года в Киевской области сотрудники полиции задержали часть этой преступной группировки во время совершения ими аналогичного правонарушения. В то же время те участники, которые не были задержаны, начали угрожать сотрудникам полиции. Так, сотруднику управления внутренней безопасности Житомирской области и некоторым сотрудникам уголовной полиции поступали сообщения вроде «вы за это пострадаете».

«Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство сотрудника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот сотрудник не погиб», - рассказал Князев.

По его словам, злоумышленники прикрепили к автомобилю полицейского самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

Он добавил, что за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.

По словам главы ведомства, вчера сотрудники уголовной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате было выявлены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство сотрудника правоохранительного органа.

«На сегодня задержаны пять человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение по избранию меры пресечения. Что касается других участников группы - некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и другие страны. Но все дойдет до логического завершения. На такие дерзкие действия правонарушителей полиция Украина реагирует конкретно, жестко и мгновенно», - отметил Князев.

По факту совершенного покушения на убийство сотрудника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области под процессуальным руководством областной прокуратуры начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.