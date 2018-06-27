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Европейский Союз, начиная с 2014 года, предоставил Украине наибольший пакет финансовой поддержки для стран вне ЕС за всю свою историю в размере более 13 млрд евро.

Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания), сообщает УНИАН.

«С 2014 года Европейский Союз вложил в Украину больше, чем в какую-либо страну мира (вне стран ЕС. – Ред.). Мы составили наибольший пакет поддержки в нашей истории - это более 13 млрд евро», - сказала она.

Могерини отметила, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является наиболее амбициозным соглашением, которое ЕС когда-либо подписал со страной-партнером.

Напомним, 26 июня Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. 

13 июня данное решение поддержал Европейский парламент. 
ForUm

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