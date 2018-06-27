Российская сторона категорически не соглашается с предложением украинской стороны о создании силами СММ ОБСЕ «зоны безопасности» вдоль неконтролируемой части украинско-российской госграницы. Об этом в перерыве встречи в Минске сообщил член подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

«Как и предполагалось, первые 2 часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны», – написал он на своей странице в Facebook .

По словам Марчука, украинская сторона предлагает обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части украинско-российской государственной границы. «Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы», – отметил он.

«Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные Минские договоренности. Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. То есть, по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращении огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения», – подытожил он.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что миротворческая миссия на Донбассе только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований и взятию под контроль 400-километрового участка российско-украинской границы.