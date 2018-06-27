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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил, почему он имеет положительные ожидания относительно демократического развития Украины.

Об этом он заявил в выступлении на конференции по реформам в Украине, которая происходит в Копенгагене, передает Европейская правда.

Джонсон напомнил, что в следующем году в Украине пройдут парламентские и президентские выборы и многие обеспокоены из-за неопределенности, которые они несут.

При этом глава британского МИД призвал учитывать положительный результат этого.

«Результаты выборов в Украине действительно неясны, и это фундаментальное отличие Украины от их большого соседа, где результаты хорошо известны более чем за год!» - подчеркнул он, вызвав аплодисменты в зале.

Джонсон также положительно отозвался о ходе реформ в Украине.

 
ForUm

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