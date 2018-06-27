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Кремль связывает сложности с посещением заключенных уполномоченными по правам человека России и Украины с дефицитом доверия сторон и затягиванием согласований.

«Ситуация, действительно, складывается сложная», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что «стороны ведут достаточно напряженную работу – в Украине была Москалькова».

По мнению представителя Кремля, «здесь совершенно по объективным причинам острый дефицит доверия у сторон, что понятно, и также затягивается процесс согласования, который ведется по линии и омбудсменов, и соответствующих служб».

Ранее 26 июня стало известно о том, что Московский городской суд отказал уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в посещении Романа Сущенко, приговоренного в РФ к 12 годам колонии строго режима по статье о шпионаже, так как она не является консульским работником. Она сможет посетить осужденного после вступления приговора в силу, однако в настоящее время он обжалован и в силу не вступил.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не смогла во вторник посетить в СИЗО Киева находящегося там российского военнослужащего Максима Одинцова и приняла решение вернуться в Москву, где будет ожидать положительного решения украинских властей.

 
ForUm

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