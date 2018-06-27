За четыре года после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина претерпела регресс во всех областях и сферах, погрузившись в глубочайший политический и социально-экономический кризис. И такой итог более чем закономерен, считает лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Идея о равноправном экономическом партнерстве Украины и ЕС, убежден лидер «Украинского выбора», изначально была обречена на провал.

«Так называемое партнерское сотрудничество (сотрудничество по правилам, прописанным в Брюсселе) превратило нашу страну в аграрно-сырьевой придаток Евросоюза, а зона «углубленной и всеохватывающей» свободной торговли стала зоной дискриминации и обмана для украинских товаропроизводителей. Мизерные квоты и обширные обязательства — вот все, что получила Украина от геополитической аферы евроинтеграционной команды», — написал политик в своем блоге.

Ссылаясь на подсчеты экономистов, В.Медведчук отметил, что общие прямые потери Украины в экспорте товаров на европейский потребительский рынок за 4 года составили $5,8 млрд.

«Несмотря на действие ЗСТ, украинский экспорт в ЕС в прошлом году вырос лишь на 4,8% по сравнению с показателями 2013 года. Украина не смогла компенсировать потерю евразийских рынков за счет рынка европейского. И при этом потеряла крупнейший и наиболее перспективный рынок сбыта для своей продукции — российский. Если в 2013-м Украина экспортировала в РФ товаров на $15 млрд, то в 2017 году этот показатель составил… $3,9 млрд. Поставки в Россию сократились на 385%! Промышленность остановилась, ориентированные на РФ производства банкротятся, поскольку на европейском рынке их продукция так и осталась невостребованной», — подчеркнул он.

Лидер «Украинского выбора» обратил внимание на такой факт: ВВП Украины сократился с $183,4 млрд в 2013 году до $112,1 млрд в 2017-м. Зато резко вырос госдолг — с 584,1 млрд грн на конец 2013 года до 1,99 трлн грн по итогам мая 2018-го.

«Среднемесячная зарплата в стране за эти годы снизилась в 1,32 раза. А вот тарифы на услуги ЖКХ резко возросли (только цена на газ в результате «реформ» Яценюка — Гройсмана взлетела в 9,6 раза)», — напомнил политик.

По его мнению, нынешняя реальность большинства украинцев — беспросветная нищета и отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

«Неудивительно, что доведенные до отчаяния они уже не скрывают разочарования ни властью, ни выбранным ею курсом. По результатам последнего опроса КМИС, 83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна», — констатирует политик.

Лидер «Украинского выбора» считает, в 2014-м Украина могла выбрать путь развития и экономического роста.

«Уникальное географическое положение, статус страны — транзитера газа, прочные позиции на товарных рынках многих стран — все это давало надежду на то, что Украина станет мостом между Западом и Востоком. Однако Киев провалил трехсторонние переговоры ЕС — Украина — РФ о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, которые стороны вели в течение 2014–2015 годов. Последствия этого оказались трагическими для нашей страны и ее граждан», — подытожил Виктор Медведчук.