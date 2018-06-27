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Полицейские двух областей задержали жительницу Краматорска, которая под видом иностранки 13 лет скрывалась от суда. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В 2005 году осужденная изувечила свою знакомую и по поддельным документам выехала за границу. Сыщики областного главка и краматорской полиции получили информацию о возвращении ее в Украину. Задержали злоумышленницу при содействии столичных коллег в аэропорту «Жуляны» в день ее рождения.

13 лет назад, подстерегая вероятную любовницу мужа, разыскиваемая облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела. На суде она вину свою не признала, однако собранных полицейскими доказательств было достаточно для того, чтобы суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – 5 лет тюрьмы.

Воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу. Начав новую жизнь и надеясь на текучесть времени, женщина была уверена, что преступление так и останется безнаказанным.

Сегодня она вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи, однако правоохранители уже имели на руках не только сведения о ее местонахождении, но и о дате ее прибытия. Оперативники связались с киевскими коллегами и при их содействии задержали ее в аэропорту. Именно сегодня ей исполнилось 65 лет.

Она будет доставлен в Донецкую область и передана для отбывания назначенного ей наказания.
ForUm

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