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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Днепропетровщины, которые в запрещенных российских социальных сетях провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что жители Днипра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона. В течение последнего месяца основные «усилия» злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины.

Среди материалов также обнаружены «обвинения» подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и ложные «справки» сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных сил Украины. Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя нашего государства.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов и призывов к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины. У агитаторов также обнаружены инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и интернет-сайтов.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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