США считают внесение изменений в закон об антикоррупционном суде крайне важным. Америка призывает украинских чиновников решить этот вопрос как можно скорее.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину, сообщает Радио Свобода.

«Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют (в Украине, - ред.)», - рассказал Эндрюс о позиции внешнеполитического ведомства США.

По словам чиновника, официальный Вашингтон не хочет быть стороной переговоров по этому вопросу и упорно указывает на необходимость прямых переговоров между украинским правительством и руководством Международного валютного фонда.

«Поскольку антикоррупционный суд – один из важнейших пунктов переговоров с Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры ... должны быть непосредственно между Украиной и МВФ», - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в Соединенных Штатах судят, насколько Украина продвигается на пути реформ.

«Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе ... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим - Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью», - пояснил Эндрюс.

Джорган Эндрюс также отметил, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов и сказал, что именно в этом есть одна из причин задержки с реформами.

«Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой. Сложные реформы настолько нелегко проводить именно из-за этого конфликта интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, в интересах всех украинцев, а не только нескольких богатых и влиятельных лиц», - отметил Эндрюс.