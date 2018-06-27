Организатор нападения на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб один человек и трое были ранены, получал инструкции через социальные сети. Ему обещали деньги за организацию подобных атак, заявил народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко в эфире 112 Украина.

«Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто напугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что вся эта акция является действием российских спецслужб по возбуждению межнациональной и расовой розни в Украине», - сказал он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 июня, на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса.

Все оружие, которым наносили повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Вскоре стало известно, что среди задержанных подростков – десять учеников трех львовских школ.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным. Всего установлены 14 подозреваемых. Также сообщено о подозрении организатору нападения.

В СБУ не исключают, что за нападением на ромов в Украине может стоять Россия.

На данный момент известно, что восьмерых подозреваемых в нападении на поселение ромов под Львовом суд арестовал на два месяца без права на залог, а организатору нападения на лагерь ромов сообщили о подозрении в убийстве.