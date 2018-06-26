Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выдвинула три требования российской коллеге Татьяне Москальковой.
«С целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченному РФ с актуальными просьбами:
1. Предоставить беспрепятственную возможность членам украинского рыболовного судна «ЯК-0041» Сергею Калиниченко, Руслану Скрипнику, Геннадию Отичку и Олегу Блоку прибыть в Генконсульство Украины в Ростов-на-Дону для моей встречи с ними».
2. Способствовать моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что сделает возможным ее визит к Максиму Одинцову.
3. Обратиться к президенту РФ с обращением о помиловании Олега Сенцова», - написала Денисова в Facebook.
Омбудсмен напомнила, что украинская сторона в качестве исключения сняла запрет о въезде в Украину Москальковой.
«Она беспрепятственно въехала в Киев, в Посольстве РФ в Украине встретилась с семью гражданами, членами судна «Норд», - напомнила Денисова.
Напомним, 26 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев.
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