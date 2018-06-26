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Павлоградский суд Днепропетровской области продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для бразильца Рафаэля Лусварги, которого обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения продлена до 24 августа 2018 года, 21:00.

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 21 августа 2018 в 13:00.

Напомним, 4 мая представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать на 60 суток без возможности внесения залога Лусварги. Он будет находиться под стражей до 5 июля в СИЗО Днипра.

 
ForUm

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