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В Европейском суде по правам человека считают осужденного режиссера Олега Сенцова гражданином Украин, объяснил заместитель министра юстиции – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лещина.

«Украинское правительство будет приглашено для участия в деле осужденного режиссера Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в качестве третьего лица, следовательно, в этом суде считают Сенцова гражданином Украины», - написал он в Facebook.

Замминистра напомнил, что в своем заявлении от 22.06 правительство просило указаний суда относительно РФ с целью предоставления полной информации по медицинскому состояния Сенцова и предоставления уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой доступа к нему.

«К сожалению, суд не предоставил прямого ответа на требование правительства Украины предоставить Денисовой доступ к Сенцову. Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. В то же время продолжаем подготовку общего межгосударственного заявления в отношении всех украинских политических заключенных Кремля», - пояснил Лещина.
ForUm

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