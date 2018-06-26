Президент Петр Порошенко подписал указ №185/2018 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 июня 2018 года «О совершенствовании государственной политики по обеспечению Вооруженных сил Украины и других военных формирований оборонной продукцией иностранного производства, а также содействия развитию сотрудничества оборонных предприятий Украины с иностранными партнерами». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Секретарь СНБОУ Александр Турчинов убежден, что соответствующий указ «значительно усилит оборонительную способность государства и даст толчок развитию украинской оборонной промышленности».

«Указ разрушает многолетнюю монополию государственных спецэкспортеров. Согласно решению СНБОУ украинские производители оборонной продукции, оружия, военной техники, имеют право без всяких посредников экспортировать продукцию собственного производства», - сказал Турчинов во время брифинга, посвященного подписанию указа.

Он также подчеркнул, что преимущество в импорте в Украину военной продукции предоставляется прямым контрактам без посредников.

«Министерство обороны Украины, другие силовые ведомства смогут закупать оружие и военную технику за пределами Украины при условии, что это предусмотрено государственным оборонным заказом и соответствующая техника и оружие не производится в Украине», - сообщил Турчинов.

Секретарь СНБОУ сообщил, что проводится активная работа с КМУ и профильными комитетами Верховной Рады по снятию на законодательном уровне каких-либо ограничений по приватизации государственных оборонных предприятий, а также содействие в привлечении прямых иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.

«Эти меры по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских оборонных промышленных предприятий значительно усилят их позиции и перспективы развития, их конкурентоспособность и эффективность деятельности», - сказал он, но при этом подчеркнул, что речь не идет об ослаблении экспортного контроля в сфере ВПК, который будет отвечать всем международным обязательствам Украины.

Турчинов также отметил, что эти регуляторные изменения позволят значительно сэкономить бюджетные средства и «сделать процесс более прозрачным и более эффективным».