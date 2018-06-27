Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд изменил осужденному по обвинению в экстремизме в соцсетях севастопольцу Игорю Мовенко реальный срок наказания условным.

Как сообщает Крым.Реалии, суд вынес Мовенко новый приговор в виде одного года условно с испытательным сроком.

В зал суда не привезли самого Мовенко, его включали через видеоконференцсвязь с СИЗО Симферополя.

По данным издания, российский прокурор просил оставить обвинительный приговор в силе с изменением места отбывания наказания Мовенко: колонию общего режима изменить в колонию-поселение.

Адвокат Мовенко Оксана Железняк утверждает, что подсудимого могут выпустить из СИЗО уже 27 июня.

4 мая подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя приговорил обвиняемого в экстремизме Игоря Мовенко к 2 годам заключения.

9 сентября 2016 в сети появилось видео избиения севастопольца Игоря Мовенко. Его сняла на месте происшествия жена потерпевшего. По ее данным, Мовенко избили из-за символикт украинского батальона «Азов» на его велосипеде.

Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

Позже в декабре того же года Мовенко задержали и отвезли в управление ФСБ России. После чего против севастопольца предъявлено обвинение за несколько комментариев в группе «Крым - Украина» в российской соцсети ВКонтакте.