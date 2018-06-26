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В среду, 27 июня, вероятны ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы в Винницкой, Одесской области, западных районах Николаевской и Черновицкой областях. Об єтом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди с грозами также пройдут местами на Западе, полосой от Винницкой через Черкасскую область к Харьковщине.

На Киевщине дождь возможен вечером.

Жара, + 29 + 35 градусов - на юге и востоке.

Всего ожидается + 24 + 29, местами до +30, на Западе + 23 + 27 градусов.

В Киеве завтра порывистый восточный ветер, + 26 + 28, вечером вероятность дождя с грозой.
ForUm

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