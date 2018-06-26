Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена в ближайшее время посетить осужденного в России Олега Сенцова. Об этом она сообщила во вторник журналистам после прибытия в Киев, сообщает ТАСС.



«Я после Киева сама планирую поехать к Сенцову», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, по словам Москальковой, она «обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы к Сенцову был допуск врачей, которых предложат адвокаты и родственники». В то же время, по ее словам, Сенцов «сказал, что вообще не хочет встречаться ни с какими врачами». «Надеюсь, его удастся убедить в том, что есть и другие методы отстаивать свои убеждения», - сказала Москалькова.

Что касается состояния Сенцова в связи с его голодовкой, то российский омбудсмен заявила, что «не видит смертельной опасности». «Но 40 дней голодовки - это серьезно», - отметила Москалькова.

Напомним, российский омбудсмен сегодня прибыла в Киев.