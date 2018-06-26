Почему тактика давления на Россию контрпродуктивна и ведет к прямо противоположному результату, сколько граждан РФ на самом деле задержаны в Украине и почему в ходе переговоров по Савченко не звучала фамилия Сенцова, в комментарии Znaj.Ua рассказал спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук.

По словам политика, провокационные заявления отдельных представителей украинской власти тормозят переговорный процесс, практически сводя на нет все приложенные усилия.

«Политики, разъезжающие по всему миру и требующие оказать давление на Россию, только усугубляют ситуацию. Такая тактика ведет к результату, прямо противоположному ожидаемому. Те, кто хоть немного разбирается во внешней политике, знают: попытки надавить на Россию контрпродуктивны по своей сути, они всегда заканчивались провалом», — подчеркнул Медведчук.

Он также сообщил, что переговоры по поводу освобождения отдельных лиц, осужденных и отбывающих наказание в РФ, вопреки заявлениям вице-спикера Ирины Геращенко, не приостанавливались. И ведутся они не в Минске, а в Москве, в постоянном режиме.

«Хотя должен признать: в силу сложившихся обстоятельств — из-за крайней заполитизированности этого вопроса, из-за спекуляций украинских политиков — достигать договоренностей крайне сложно», — уточнил политик.

Что касается пресловутого «списка 23», то, по информации спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ, на территории Украины удерживаются 25 граждан РФ, задержанных в связи с событиями в ходе АТО.

«Позиция РФ такова, что эти лица (еще раз повторю, они задержаны в связи с участием в боевых действиях в зоне АТО) должны быть обменены согласно Минским соглашениям. Именно по этой причине вопрос обмена 23 человек, задержанных в результате проведения АТО, на граждан Украины, находящихся на территории РФ, сегодня в Москве не рассматривается», — добавил Медведчук.

В то же время ведутся переговоры по освобождению в порядке обмена нескольких человек, находящихся в РФ, сообщил Медведчук.

«Нет смысла говорить о конкретных именах, пока не достигнута договоренность», — уточнил политик.

В.Медведчук опроверг заявление И. Геращенко, заявлявшей о том, что в переговорах по освобождению Надежды Савченко и Олега Сенцова якобы «из-за политического лоббизма акцент был сделан на освобождении одной Савченко».

«Это заявление не отвечает действительности. Переговоры по освобождению Надежды Савченко вел я (эти переговоры проходили не в Минске, а в Москве), и в ходе них фамилия Сенцова не звучала ни разу. Да и такой задачи передо мной не ставили», — резюмировал Медведчук.

Что касается заявлений Ирины Геращенко о якобы несколько раз срывавшемся освобождении заложников, то они не соответствуют действительности, сказал политик.

«С декабря 2014 года, когда я начал заниматься обменами, и до настоящего времени такого не было ни разу. Когда соглашение о проведении обмена достигалось, оно реализовывалось в 100% случаев. Ирина Геращенко не принимает участия в переговорах по обмену, и ее заявления о ходе и результатах переговоров не соответствуют действительности», — добавил Медведчук.