Многоэшелонная система территориальной обороны, которая создается в Украине, является залогом и фундаментом защиты нашей страны в условиях масштабного военного конфликта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на Гончаровском полигоне, где произошли военные учения по территориальной обороне «Северная крепость-2018».

«На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись «Защитим свой дом, защитим Украину» – это лозунг отражает сущность концепции территориальной обороны, которую сегодня строит Министерство обороны и Генеральный штаб Украины», - сказал Турчинов, добавив, что содержание этого лозунга должно стать задачей для всех подразделений и частей территориальной обороны страны.

По словам секретаря СНБО, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников. «Развитие системы территориальной обороны должна обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость», - подчеркнул он, добавив, что «мощная многоэшелонна территориальная оборона является залогом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния».

Секретарь СНБО подчеркнул, что сегодня во время учений, состоявшихся на полигоне Гончаровское в Черниговской области, ветераны АТО и молодые резервисты бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм. «Убежден, что в боевых условиях они будут действовать не менее эффективно», - добавил Турчинов.

Турчинов отметил также, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для наших Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск. «В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора», - заявил Турчинов.

Он также добавил, что в системе территориальной обороны могут себя реализовать как ветераны АТО, так и молодежь призывного возраста, «что является важной составляющей патриотического воспитания».

Секретарь СНБО также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект Закона «О территориальной обороне Украины», который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в парламент.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает широкомасштабной агрессии РФ в отношении Украины.