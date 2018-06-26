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В Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу против польского бизнесмена Енджея Ц., который в январе этого года не оказал помощь больной украинке Оксане К., которая у него работала, и передала дело в суд. 

Как сообщила Укринформу представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус, предпринимателю выдвинуто девять обвинений и ему грозит до трех лет заключения. 

«Обвинительный акт направлен в суд. За преступления, которые инкриминируются лицу, грозит заключение на срок до трех лет», - проинформировала Мазур-Прус.

Она сообщила, что мужчине выдвинуты девять обвинений, восемь из которых касается того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек, которые не имели польского гражданства.

«Все они были украинцами», - уточнила представитель прокуратуры.

Напомним, в начале января у украинки Оксаны К. произошло кровоизлияние в мозг. Польский работодатель, не желая оплачивать ее лечение и с целью избежать ответственности перед инспекцией труда, решил скрыть факт, что она у него работала. Поэтому он вывез ее в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке, вызвав полицию якобы к пьяному человеку.

Эта история приобрела широкий резонанс в польских и украинских СМИ. Ею занялись польская полиция, государственная инспекция труда РП, а прокуратура инициировала уголовное дело по статье о непредоставлении помощи, которое привело к смерти или тяжелым последствиям, что противоречит праву о социальном страховании работника.

Работодатель обязался оплатить лечение и реабилитацию женщины.
ForUm

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