Сценарий развития лотерейного рынка в Украине будет аналогичен тому, по которому он развивался в соседних европейских странах. Об этом в своем интервью изданию РБК-Украина заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

«В Украине есть все предпосылки, как с точки зрения людей, так и инфраструктуры, для внедрения технологий. У нас значительный процент проникновения интернета и смартфонов среди населения, хорошо развиваются современные платежные сервисы. При наличии определенных возможностей, мы за год-два преодолеем технологический разрыв, который сегодня существует относительно европейских стран», - заявил он.

По словам Бочковского, УНЛ имеет четкую стратегию развития, воплотить которую компания сможет после принятия необходимых регуляторных актов со стороны правительства.

«Соответствующая стратегия предполагает фокусирование на ряде ключевых направлений. Инвестирование в развитие сети, как наземной, так и цифровой. Построение сети предусматривает привлечение тысяч предпринимателей к сотрудничеству, создание рабочих мест, генерацию дополнительного дохода предпринимателям, построение партнерских отношений с местным населением. Необходимо развивать коммуникацию и предложение лотереи через интернет и мобильные каналы, поскольку потенциальными игроками в лотерею является все население страны», - подчеркнул он.

Вместе с тем, как заявил Бочковский, для УНЛ идеальным игроком является человек, который играет один раз в неделю на небольшую сумму, чтобы получить шанс на огромный приз и реализовать свою мечту. «Мы не поддерживаем расходования значительных сумм и постоянное участие в лотерее, а поэтому инвестирование в ответственную игру является одним из приоритетов нашей стратегии развития», - отметил гендиректор УНЛ.

Одной из ключевых частей стратегии компании, по словам Бочковского, является программа корпоративной социальной ответственности, которая предусматривает направление части прибыли на поддержку общественно важных проектов в области культуры, спорта, музыки и т.д. «В этом мы видим миссию лотереи, как средства привлечения людей к участию в благотворительности ради блага всего общества», - резюмировал он.

Ранее владелец УНЛ, британский бизнесмен Майкл Джон Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ являются украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.

«Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу касательно всех этих неправдивых публикаций. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компанию пытались захватить рейдерским путем. Но накануне покупки я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерском захвате – неправда. Информация о наличии у кого-то опциона на выкуп доли УНЛ – тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений по переходу компании в мою собственность», - подчеркнул он.