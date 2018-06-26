Эта статья за подписью двух председателей правительств, датского и украинского, выходит одновременно в нескольких европейских СМИ. Ведущая газета Дании Berlingskeпубликует ее на датском языке, в брюссельском издании Euobserver выйдет английская версия.

«Европейская правда» подготовила перевод статьи.

Этот текст ориентирован, прежде всего, на европейского читателя, которому стоит еще раз напомнить, кто является агрессором в новейшей Европе. Между тем, в нем есть важные сигналы и для Украины. В том числе – о двухмиллиардной помощи Украине от правительства Дании.

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На этой неделе мы станем свидетелями того, как международное сообщество соберется в Копенгагене. Здесь состоится Конференция по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) – важный драйвер изменений для государства, где до сих пор продолжается война.

На кону стоит очень много – и для Украины, и для Европы. Поэтому стоит на мгновение остановиться и вспомнить, как и почему мы пришли к этому моменту.

В 2014 году, через 25 лет после падения Берлинской стены, Украина оказалась в «игре без победителя» из-за искусственно созданного конфликта.

Кремль, руководствуясь устаревшим принципом сфер влияния, а также своими территориальными претензиями, начал военную агрессию против соседнего государства. С тех пор прошло четыре года, а российская агрессия против Украины продолжается. Это и конфликт на Донбассе, и попытка аннексии Крыма, и другие шаги по дестабилизации. Россия пренебрегла международным правом, создала нестабильность и непредсказуемость в Европе. Военный конфликт уже унес жизни многих людей, а полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Европа не может позволить себе забыть об этом.

Нельзя забывать и о том, почему все это началось – потому, что зимой 2014 года украинцы выбрали для себя европейское будущее, а Россия и коррумпированная украинская элита, воплощением которой был тогдашний президент Янукович, пытались силой этому помешать. Но украинский народ победил, выбрав новое руководство государства, склонное к реформам и европейским ценностям.

С 2014 года Украина прошла долгий путь.

Это стало возможным благодаря воле украинского народа, активному гражданскому обществу и устойчивой поддержке международного сообщества.

Украина провела значительные реформы, цель которых – экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, внедрение верховенства права и борьба с коррупцией. Правительство начало пенсионную, образовательную и медицинскую реформу, подготовило основу для прозрачной приватизации и эффективного управления государственными предприятиями. Кроме того, правительство начало реформы в банковской сфере, секторах энергетики, госзакупок, госуправления, децентрализации и др.

Эти реформы постепенно раскрывают потенциал Украины.

Киев, получив Соглашение об ассоциации с ЕС и безвизовый режим, приближается к Евросоюзу. За последние два года значительно выросли объемы торговли с ЕС, но потенциал – еще выше. Важным является членство Украины в Энергетическом сообществе и ее длительная работа для полной интеграции в европейский энергетический рынок. К тому же Украина остается стратегическим, ключевым государством-транзитером газа в ЕС.

Украина, несомненно, может многое предложить своим европейским партнерам.

Борьба с коррупцией критически важна для успеха реформ. Поэтому мы оба приветствуем недавнее решение Верховной рады о создании независимого Высшего антикоррупционного суда, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Это – важное достижение.

Украина стремится создать новый суд как можно скорее. Антикоррупционная программа ЕС в Украине, которая воплощается западными донорами во главе с Данией, готова поддержать этот процесс.

Мы понимаем, что изменение системы власти и ее ценностей – это длительный процесс, не лишенный рисков.

То, что Украина стремится к европейским ценностям, не является чем-то очевидным и неизбежным – это не то, что происходит само собой. Коррумпированные экономические и политические группы все еще присутствуют в Украине, что создает угрозу для дальнейших реформ. Поэтому результаты выборов в Украине в 2019 году будут чрезвычайно важными для продолжения реформ.

Кроме того, мы ежедневно видим, как Россия в прямом смысле борется за то, чтобы остановить западный курс Украины.

В этих условиях сохранение темпа реформ требует сильной политической воли. Кроме того, необходимо общественное доверие к стремлению правительства проводить реформы. И, конечно, чрезвычайно важной остается сильная международная поддержка.

Мы убеждены, что развитие и успех реформированной и процветающей Украины крайне важны не только для украинцев, но и для всей Европы. Межгосударственные отношения должны определяться международным правом, устоявшимися принципами и правилами.

От этого зависим мы все!

Без этого небольшая, открытая и либеральная экономика Дании не сможет быть эффективной. Поэтому нам всем нужно реагировать, когда кто-то бросает вызов этим принципам, когда нарушается территориальная целостность государств, а также когда кто-то пытается помешать праву другого государства свободно выбирать своих союзников.

Для Украины частью ответа на этот вызов является дальнейшее отстаивание европейских ценностей и построение реформированного и процветающего общества.

Европа заинтересована в поддержке этих усилий.

Именно поэтому в течение следующих пяти лет Дания выделит 530 млн датских крон (почти 2.2 млрд грн) на поддержку эффективного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост в Украине.

Именно поэтому 27 июня Дания будет принимать в Копенгагене Конференцию по вопросам реформ в Украине.

Конференция в Копенгагене – это не просто место, где собираются чиновники. Это событие станет также драйвером реформ в Украине и за рубежом, драйвером поддержки реформированной Украины и ее тесного партнерства с международным сообществом.

Построение новой Украины должно показать России, что никто не будет мириться с агрессией, свойственной XIX веку. В Европе XXI века такая агрессия не принесет успеха.