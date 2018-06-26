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К морякам задержанного в оккупированном Крыму украинского судна «ЯМК-0041» не пускают адвокатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«К политзаключенным, которые голодают, присоединились и моряки украинского рыболовного судна «ЯМК-0041». К ним не допускают адвокатов. На жалобы оккупационные администрации Крыма не реагируют», – написала она. 

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. 

16 мая против капитана украинского рыболовецкого судна ФСБ РФ возбудило уголовное дело о браконьерстве.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала по факту задержания судна уголовное производство

В Госпогранслужбе предположили, что членов экипажа могут обвинить в терроризме.

По словам адвоката, моряки судна «ЯМК-0041» отказываются от еды.
ForUm

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