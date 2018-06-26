В ночь на вторник в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде.
Как сообщает сайт издания, это произошло около 4 утра по местному времени, передает «Европейская правда».
Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся. По данным полиции, высота пламени достигла 14 метров.
Пожарные быстро потушили огонь. В здании разбито множество окон, сейчас идет оценка ущерба. Отмечается, что он значителен.
Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, внутри здания не было сотрудников редакции, а только охрана.
Главный редактор издания Паул Янсен назвал инцидент шокирующим: «Все указывает на то, что это была направлена атака. Мы не дадим себя запугать», - отметил он.
Перед зданием установлены бетонные ящики для цветов. Поэтому в редакции отмечают, что добраться до фасада мог только тот, «кто действительно этого хотел».
Полиция рассматривает событие как целенаправленную атаку. Водителя фургона ищут.
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