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Незаконно удерживаемый в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после прибытия в Киев, сообщает112 Украина.

«Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца», - заявила она.

Также она отметила, что Сенцов «встает и разговаривает».

«Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень длительный срок», - отметила омбудсмен.

Она заявила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

Также Москалькова сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. «Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней»,  - отметила Москалькова.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.
ForUm

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