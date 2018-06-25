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Переговоры по освобождению отдельных лиц, которые сегодня осуждены и отбывают наказание на территории РФ, ведутся в постоянном режиме, — сказал в интервью «Znaj.Ua» Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Политик также приоткрыл завесу второго этапа обмена с ОРДЛО по принципу «всех на всех» и рассказал.

Вопреки заявлению вице-спикера Ирины Геращенко, В.Медведчук заверил, что переговоры по освобождению осужденных в РФ украинских граждан не приостанавливались.

«Они ведутся (но только не в Минске, а в Москве), и ведутся в постоянном режиме. Хотя должен признать: в силу сложившихся обстоятельств — из-за крайней заполитизированности этого вопроса, из-за спекуляций украинских политиков — достигать договоренностей крайне сложно», — добавил Виктор Медведчук.

Политики, разъезжающие по всему миру и требующие оказать давление на Россию, только усугубляют ситуацию, считает он.

«Те, кто хоть немного разбирается во внешней политике, знают: попытки надавить на Россию контрпродуктивны по своей сути, они всегда заканчивались провалом. Чем сильнее давление, тем меньше шансов увидеть удерживаемых лиц в Украине. Если бы наши так называемые политические деятели не нагнетали истерию, то в освобождении лиц, удерживаемых на территории Российской Федерации, были бы положительные результаты. Именно поэтому бравада со «списком 23» не только является манипуляцией чистой воды, но и усложняет переговорный процесс», — уверен спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в ТКГ.

По информации Медведчука, 25, а не 23 гражданина России, о которых мы постоянно слышим, удерживаются на территории Украины в связи с событиями, имевшими место в ходе АТО.

«Особо хочу акцентировать на этом внимание. Указанные лица заявлены представителями ОРДО и ОРЛО в списках на обмен. Позиция РФ такова, что эти лица (еще раз повторю, они задержаны в связи с участием в боевых действиях в зоне АТО) должны быть обменены согласно Минским соглашениям. Именно по этой причине вопрос обмена 23 человек, задержанных в результате проведения АТО, на граждан Украины, находящихся на территории РФ, сегодня в Москве не рассматривается. Если же говорить о персоналиях, то сегодня ведутся переговоры по освобождению в порядке обмена нескольких человек, находящихся в РФ. Нет смысла говорить о конкретных именах, пока не достигнута договоренность», — пояснил политик.

Что касается обмена в ОРДЛО, то, по информации В.Медведчука, подготовка второго этапа началась сразу после проведения первого этапа самого масштабного обмена, состоявшегося 27 декабря 2017 года.

«Принцип «всех на всех» в этом случае должен выглядеть как «всех установленных на всех установленных». И представители ОРДО и ОРЛО согласны на такой обмен! Именно это обсуждается в Минске на гуманитарной подгруппе. На сегодняшний день ОРДО и ОРЛО разыскивают на территории Украины 396 человек, из которых установлено местонахождение 174 человек. В свою очередь Украина разыскивает на неподконтрольных территориях 138 человек, из которых установлено и нами документально подтверждено 43 человека. Таким образом, предметом второго этапа, о котором я неоднократно говорил, может быть обмен «174 на 43». Что касается 174 человек, то в отношении отдельных лиц у украинской стороны есть ряд вопросов, которые будут разрешены, и только после этого можно будет сформулировать официальную позицию относительно второго этапа обмена (повторюсь, обмена по принципу «всех установленных на всех установленных»)», — добавил Виктор Медведчук.
ForUm

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