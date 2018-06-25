также в разделеПроисшествия
Семью в Харькове застрелили из-за долга в $100 тысяч 72
На Донбассе разбили памятник герою АТО 59
Перебегал дорогу: Под Запорожьем депутат сбил обнаженного мужчину 47
В Одессе пытались взорвать директора охранной фирмы 58
Сутки в ООС: Боевики бьют из артиллерии и танков, один военный погиб, 4 ранены 38
Нардеп, которому подожгли дом, не связывает это с бизнесом 23
Подозреваемым в разгроме лагеря ромов во Львове сообщено о подозрении 35
СЦКК: Боевики прячут в городах танки, «Грады» и гаубицы 118
В Харькове застрелили семью 136
Полиция начала расследовать массовое отравление на поминках в Хмельницкой области 34
В Херсоне подожгли дома нардепа 375
Известный крымскотатарский активист погиб в ДТП 96
На Тернопольщине из-за пожара на спиртзаводе эвакуировали сотни людей 44
Под Львовом разгромили лагерь ромов: есть жертвы 142
На Донбассе задержали боевика «Святого» 63
Боевики применяли артиллерию, минометы и БМП: 5 военных ранены 62
Во Львове в авто активиста бросили гранату 156
В ДТП под Полтавой погиб помощник Вилкула 127

Сегодня, 25 июня, в Запорожской области в результате ДТП погибли 3 человека, 2 – получили травмы и были госпитализированы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги Харьков-Симферополь водитель автомобиля ГАЗ-24 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погибли три человека - водитель и пассажир автомобиля ГАЗ, жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda, женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги