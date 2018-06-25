Сегодня, 25 июня, в Запорожской области в результате ДТП погибли 3 человека, 2 – получили травмы и были госпитализированы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
По данным главка, около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги Харьков-Симферополь водитель автомобиля ГАЗ-24 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении.
В результате аварии погибли три человека - водитель и пассажир автомобиля ГАЗ, жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda, женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу.
Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время