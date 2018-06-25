Сегодня, 25 июня, в Запорожской области в результате ДТП погибли 3 человека, 2 – получили травмы и были госпитализированы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги Харьков-Симферополь водитель автомобиля ГАЗ-24 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погибли три человека - водитель и пассажир автомобиля ГАЗ, жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda, женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.