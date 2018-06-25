Адвокаты потерпевших во время Революции достоинства расценивают возможную ликвидацию Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины как свертывание расследования дел Майдана

Об этом говорится в открытом обращении общественной организации «Адвокатская совещательная группа» к генеральному прокурору Юрию Луценко.

«Адвокаты потерпевших - участников мирных акций протеста во время Революции достоинства - очень обеспокоены информацией о запланированной ликвидации Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Мы расцениваем этот шаг как свертывание расследования дел Майдана и оставление на произвол судьбы дел, которые уже переданы в суд», – говорится в заявлении.

Адвокаты считают, что целью реорганизации ДСР является «избавление от неудобного и нелояльного подчиненного - Сергея Горбатюка, неудобных следователей и прокуроров и ликвиция очагов действительно процессуально независимых следователей и прокуроров, как это предусмотрено УПК». «А далее - управлять в ручном режиме делами, которые представляют для руководства ГПУ интерес (например - дело относительно П. Манафорта, дела относителньо должностных лиц, дела в отношении руководства Нацполиции и СБУ), а о других – забыть», – подчеркнули в ОО.

«Просим не манипулировать общественным мнением и не распространять от имени Генеральной прокуратуры ложные сведения о якобы обусловленности законодательными изменениями запланированной «реорганизации» ДСР. С момента создания Департамента приказом этого же генерального прокурора в 2016 году таких изменений в законодательстве не происходило. Наличие в составе ДВР одновременно и следственных отделов и отделов процессуального руководства в полном объеме соответствовало законодательству Украины как в 2016 году, так и отвечает сейчас. А проблемные вопросы лишения прокуратуры функции следствия, которые ОО «Адвокатская совещательный группа» неоднократно поднимала, никоим образом не решаются ликвидацией или же реорганизацией ДСР», – подчеркивается в обращении.

Адвокаты требуют от генпрокурора сохранить и усилить Департамент специальных расследований, как структурное подразделение, в рамках которого происходит координация, создание и реализация стратегии расследования и поддержания обвинения в суде по разным эпизодам преступлений против Майдана.

«Не уменьшать, а увеличить количество следователей и прокуроров ДСР, задействованных в расследовании и процессуальном руководстве. Прекратить оказывать на них давление. Прекратить оказывать давление на руководителя Департамента Сергея Горбатюка В частности - угрозами увольнения, инициацией искусственных дисциплинарных производств, и тому подобное», – сказано в заявлении.

Напомним, 22 июня нардеп Мустафа Найем заявил, что в ГПУ планируют ликвидировать Департамент спецрасследований, который ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Департамент спецрасследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка трансформируется в следственное управление.