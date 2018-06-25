Мужчину и женщину 24 июня в Харькове застрелили из-за долгового обязательствя потерпевшего. Об этом начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех рассказал представителям СМИ на брифинге, посвященном ходу расследования резонансного преступления, сообщает отдел коммуникации главка.

По словам Беха, 24 июнь около 10:40 в полицию позвонила женщина, которая увидела на соседнем балконе окровавленное тело человека. Следственно-оперативная группа обнаружила в квартире застреленных 45-летнего мужчины, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую дочь 12 лет.

Карета скорой помощи срочно доставила девочку в больницу, где медики сделали все возможное для спасения его жизни. С сегодняшнего дня с ребенком работают следователи и психологи, чтобы выяснить подробности страшного утра.

«Хочу выразить слова благодарности всем жителям дома, где произошла эта ужасная трагедия, за активное сотрудничество с полицией. Благодаря их свидетельствами оперативным сотрудниками удалось быстро составить ориентировку на розыск лица, причастного к совершению преступления. Сразу в действие был введен специальный план «Сирена», к поискам злоумышленника активно подключились сотрудники патрульной полиции. Именно они обнаружили по ориентировке автомобиль подозреваемого, организовали его преследование, заблокировали возле станции метро «Киевская» и провели задержание водителя. В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - 200 тыс. долларов и 50 тыс. гривен. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения», – подчеркнул Бех.

По его словам, 42-летний подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским и находился в сложном психологическом состоянии. «Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями. По его словам стал известен главный мотив совершения двойного убийства - долговые обязательства главы семьи. Якобы, человек задолжал задержанному 100 тыс. долларов и не собирался их отдавать», – заявил Бех.

«В общем, совершению тяжкого преступления предшествовал ряд событий, которые сейчас тщательно изучаются следствием. Известно, что мужчины знакомы с детства, дружили определенное время. Затем их пути разошлись, они не общались. Опять судьба свела их в январе этого года, и они продолжили дружить. Конфликт между мужчинами возник во время их совместной поездки в город Ривне, где жила бывшая жена потерпевшего и его маленькая дочь», – сообщил глава полиции Харьковщины.

Бех отметил, что 45-летний харьковчанин решил забрать их к себе, поэтому обратился к другу за помощью, связанную с перевозкой семьи в Харьков. «После ссоры подозреваемый впал в депрессию. Члены его семьи подтвердили следователям этот факт. А за несколько дней до убийства мужчина обратился с заявлением в районный отдел полиции о том, что его жизни угрожает человек по имени Олег. Полиция зарегистрировала это заявление и начала проверку», – заявил он.

По словам Беха, 24 июня злоумышленник ворвался в квартиру своего товарища и сразу начал расправу. «Первым он застрелил главу семьи, женщина хотела спрятаться на балконе и не смогла, ее настигли несколько пуль. Задержанный уверяет следователей, что не хотел убивать ребенка, он просто попал под обстрел», – подчеркнул он.

Руководитель харьковской полиции охарактеризовал и самого подозреваемого. 42-летний харьковчанин занимался предпринимательской деятельностью, имел семью, хорошие отношения с родителями и окружающим кругом близких и знакомых. Почему он решился на такое страшное преступление, будет выяснять следствие.

Досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство). Мужчину, причастного к совершению убийства, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, 24 июня в Харькове мужчина застрелил супругов и ранил их ребенка. Подозреваемого в убийстве задержали спустя нескольких часов.