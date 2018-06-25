Днепровский районный суд Киева избрал меры пресечения «брачному аферисту» Александру Бурлаку и конвоиру, который помог ему сбежать из-под стражи, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., который 23 июня 2018 бежал из-под стражи и вскоре был задержан, Днепровским районным судом Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве также отметили. что его сообщнику - сотруднику Днепровского управления полиции ГУНП Украины в Киеве, который осуществлял конвоирование и своими действиями способствовал бегству подозреваемого, суд по ходатайству столичной прокуратуры избрал круглосуточный домашний арест на тот же срок.

По данным прокуратуры, полицейский полностью признает свою вину и сотрудничает со следствием. Следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 23 июня Бурлаку сбежал во время конвоирования. Вечером того же дня был задержан сотрудник Днепровского управления полиции, способствовавший побегу. 24 июня задержали и самого Бурлаку.

Как известно, афериста задержали в мае текущего года. На его счету – около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей.