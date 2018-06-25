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Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко призвал удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова отказаться от голодовки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.

«Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так все ясно», – написал он.

«Роман Сущенко передает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным. Он тоже ее очень ждет», – подчеркнул адвокат.

При этом Фейгин, что история с недопуском Денисовой к украинским политзаключннным «становится уже совсем неприличной и бессовестной». «Кремль, самодовольно упивающийся Мундиалем, вконец потерял уже стыд, придумывая идиотские предлоги для препятствования Денисовой», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.
ForUm

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