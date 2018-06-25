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Украинский политзаключенный Павел Гриб в 2018 году вообще не получал лекарств в российской тюрьме. Об этом 25 июня заявила адвокат арестованного Марина Дубровина, передают Українські Новини.

«Он фактически никаких медикаментов не получал, если брать медицинскую службу следственного изолятора. Консулы положили ему деньги на счет, он приобрел самостоятельно на свои собственные деньги какие-то лекарства, и последний раз он их употреблял еще в прошлом году и на протяжении 2018 года никаких медикаментов не получал», – сказала она.

Дубровина отметила, что Павел Гриб, страдающий редким заболеванием, в настоящее время находится в следственном изоляторе Федеральной службы безопасности по Ростовской области (Россия), и перед его переводом туда медицинское обследование показало негативную динамику состояния здоровья.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая, затем – до 4 июля.  
ForUm

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