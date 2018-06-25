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Победителем конкурса «Символ Карпат» всеукраинской эко-программы «Вместе за природу» стала скульптура Петра Гронского «Отражение». Он избран среди 80 претендентов.

Автор получит вознаграждение в 80 тысяч гривен, а скульптуру по его проекту осенью установят в Моршинском городском парке.

«Отражение» - современная работа в форме головы рыси из полимера, стекловолокна, полимерной краски и нержавеющей стали высотой около 4 метров. Она должна быть установлена в фонтане или искусственном озере, благодаря чему создается впечатление, будто рысь смотрит на свое отражение в воде», - отмечается в сообщении.

Работа Гронского напоминает об экологических проблемах Карпат, ведь рысей, живущих в карпатских лесах, осталось всего 350, и с каждым годом эта цифра уменьшается.
ForUm

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