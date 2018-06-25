Министерство внутренних дел и Национальная полиция возьмутся за борьбу с контрабандой, хотя это не входит в их сферу ответственности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

«Да, борьба с контрабандой не была в сфере ответственности МВД и Нацполиции. Но, если вижу, что важнейшая госсистема валится под давлением негодяев, если от этого зависит устойчивость финансов страны – решили подставить плечо и вмешаться. И будем стоять жестко, и бить чужих, но особенно своих, если что. В этом по-другому нельзя», - заявил он.

Аваков утверждает, что начатый «крестовый поход» против контрабанды - это не политическая борьба, не перераспределение влияния и «потоков», а это честный разговор для взрослого общества.

«Думаете не видим рисков? Противник в этой борьбе очень ресурсный. И «ответку» пришлют, и дискредитацию организуют – но, мы собрались – очень честно поговорили и приняли решение впрягаться! Жестко, честно, бескомпромиссно.. нетерпимо и к своим и чужим», - написал глава МВД.

По словам Авакова, по самым скромным подсчетам экспертов, потери от полутора десятка контрабандных схем составляют – 105 миллиардов гривен в год.

«Вдумайтесь! Это больше 10% всего бюджета страны! Больше бюджета Министерства обороны, к примеру ( 82 миллиарда), или бюджета МВД (60 миллиардов со всеми пограничниками, полицией, Нацгвардией, ГосЧСсниками и другими!» - заявил глава МВД.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Согласно плану, с 21 июня по 31 декабря 2018 года будет реализован экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.