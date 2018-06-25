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НАТО не успеет быстро перебросить войска на восточный фланг в случае вторжения России из-за плохой транспортной инфраструктуры и бюрократии в Европе.

Об этом со ссылкой на американских военных пишет The Washington Post, сообщает «Европейская правда».

«У НАТО есть только костяк сил, развернутых в странах-членах, имеющих границу с Россией. Силам резерва необходимо преодолеть сотни миль. И задержки - сочетание бюрократии, плохого планирования и разрушающейся инфраструктуры - могли бы позволить России захватить территорию НАТО в странах Балтии, в то время как американское военное командование заполняло бы 17 анкет, необходимых для пересечения территории Германии и Польши», - говорится в статье.

Издание отмечает, что в Белом доме проводили как минимум одну военную игру, в которой моделировалась война с Россией в Европе, и логистические ошибки привели к поражению НАТО.

Например, Германия позволяет грузовикам с танками и другой тяжелой техникой ездить по шоссе ночью в будние дни. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с Альянсом, просит сообщать о запланированном передвижении войск по ее территории за три недели.

Рельсы на железных дорогах в странах Балтии шире западного стандарта, что означает, что поезда придется перезагружать у границы Польши с Литвой. Также отмечается, что войска могут задержаться из-за узких дорог и мостов, которые не способны выдержать вес военной техники.

«Если вы сможете добраться туда через 45 дней, вы просто опоздали на битву», - сказал генерал Стивен Шапиро, ответственный за организацию передвижения армии США в Европе.

Шапиро отметил, что недавно ему пришлось подать 17 форм для вывода войск из немецкого порта Бремерхафен в пункт назначения в Польше.

Мобильность войск в Европе станет одним из главных вопросов на саммите НАТО в июле.

«Мы должны иметь возможность быстро перемещать силы по Европе, когда это необходимо. НАТО инвестировало 2 млрд евро в инфраструктурные проекты за последние 4 года, включая модернизацию терминалов, портов и взлетно-посадочных полос», - сказал сегодня в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Лидеры стран НАТО как ожидается, также примут планы по увеличению до 30 тысяч численности войск, которые могут в течение 30 дней быть перемещены на восточные границы в случае необходимости.

НАТО в настоящее время имеет силы быстрого реагирования в 5 тысяч военнослужащих, которых можно развернуть в течение 10 дней.

Напомним, НАТО планирует создать тридцатитысячные силы быстрого реагирования в Европе в дополнение к имеющимся на случай нападения со стороны России. 
ForUm

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