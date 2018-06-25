79 народных депутатов почти не голосовали в июне, пропустив 90% голосований. Из них 12 - не проголосовали ни разу за месяц, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Дениса Омельяновича, Дмитрия Яроша, Вадима Кривохатько, Константина Жеваго, Татьяны Донец и Натальи Кацер-Бучковской. По данным сайта ВР официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Ни разу в июне не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, содержащейся под стражей.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них есть ряд известных фамилий. В частности, Михаил и Дмитрий Добкины проголосовали по разу в месяц, Вадим Рабинович – 2 раза, Юлия Левочкина – 12, Сергей Кивалов и Андрей Белецкий – по 15, Ярослав Дубневич – 20, Сергей Левочкин – 22, Сергей Тарута - 25, Наталья Королевская – 42.

Самые низкие показатели голосований у группы «Возрождение» и фракции «Оппозиционный блок». Так, 14 депутатов «Возрождение» пропустили 90% голосований Рады в июне. Также почти не голосовали 18 депутатов «Оппозиционного блока».

«По сравнению с маем количество депутатов, которые не голосуют, несколько возросло: с 71 до 79. Фактически каждый пятый народный депутат на данный момент игнорирует участие в голосованиях Рады. Отдельные политики не голосуют в Раде месяцами. Так, Дмитрий Ярош в 2018 году еще ни разу не нажимал кнопку. Кроме того, в парламенте не голосуют отдельные политические силы. В июне около половины депутатов «Возрождение» (56%) и «Оппозиционного блока» (42%) почти не нажимали кнопки. Несмотря на это в июне было принято несколько важных законов. В частности, законы о национальной безопасности, о валюте, о дипломатической службе, а также по запуску антикоррупционного суда», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в июне произошло 12 пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 531 голосование.