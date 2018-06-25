Новоназначенный глава Донецкой ОВГА Александр Куць не подал электронную декларацию, вероятно, прикрываясь службой в СБУ, сообщает Центр противодействия коррупции.

В пятницу, 22 июня, Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении генерала СБУ Александра Куця председателем Донецкой областной государственной администрации. Однако, как выяснилось, Куць не подал перед назначением электронную декларацию. Это является грубым нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность.

Заметим, что Куць до 22 июня был главой управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. По мнению юристов Центра противодействия коррупции, Куць может до сих пор оставаться в рядах СБУ и очевидно использует это, чтобы не подавать е-декларацию.

«В законе четко сказано, что кандидаты на должность губернаторов должны подавать электронные декларации перед назначением, - утверждает юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин. - Куць этого не сделал, хотя он не является секретным «агентом», и не может прикрываться статусом служащего СБУ, чтобы не показывать свои доходы. Мы будем обжаловать такие действия в НАПК, кроме того есть все основания обратиться в суд, требуя представления им электронной декларации, как публичного лица», - добавил юрист.

Более того, закон запрещает одновременно занимать должность главы ОГА и нести службу в СБУ.

Напомним, аналогичная ситуация была при назначении председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который занимал должность контрразведчика СБУ и тем самым хотел освободить себя от подачи декларации. Лишь после обращений активистов к Президенту, НАПК и подачи ими судебного иска Брыль таки опубликовал декларацию о своих доходах и оказался очень небедным человеком, как для лица, который всю жизнь работал в государственных органах.

Заметим, что в 2009-2014 годах Куць был заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемый департамент «К») ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. После этого он год отработал в должности начальника киевского главка СБУ, а от марта 2015 назначен начальником управления СБУ в Донецкой области.

Почти год назад, 21 августа 2017 года, Президент объединил управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и назначил Куця начальником этого управления.